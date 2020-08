Color Line tapte 750 mill. på nedstengningen

VIL HOLDE SKIPENE IGANG: – Covid-situasjonen preger naturligvis halvårsresultatet, men vi ser at når vi er i gang er kundene der, sier konserndirektør Helge Otto Mathisen. Her er han fotografert ved hovedkontoret og terminalen for Oslo-Kiel-ruten på Hjortneskaia i Oslo.

VIL HOLDE SKIPENE IGANG: – Covid-situasjonen preger naturligvis halvårsresultatet, men vi ser at når vi er i gang er kundene der, sier konserndirektør Helge Otto Mathisen. Her er han fotografert ved hovedkontoret og terminalen for Oslo-Kiel-ruten på Hjortneskaia i Oslo. Foto: Eivind Yggeseth

Selskapet iverksatte omfattende kostnadstiltak ombord og på land og innstilte sin passasjervirksomhet på alle ruter i midten av mars. Da myndighetene stengte grensene ble inntektene over natten redusert med nærmere 90 prosent.

De dramatiske tiltakene preger halvårsregnskapet. Før skatt endte underskuddet på vel tre kvart milliard kroner.

Driftsresultat før avskrivninger og andre poster ble minus 189 millioner kroner, ned fra pluss 290 millioner i 2019. Driftsresultatet viste minus 490 millioner kroner, en kraftig svekkelse sammenlignet med første halvår 2019 da det tilsvarende tapet var 8 millioner.

– Kundene er der

Netto finansposter endte i minus 266 millioner mot minus 100 millioner kroner i fjor og inkluderer netto urealiserte tap for konsernets valutalån.

– Covid-situasjonen preger naturligvis halvårsresultatet, men vi ser at når vi er i gang er kundene der. Derfor er det viktig å holde de store skipene mellom Oslo og Kiel, og transportskipene mellom Norge og Danmark, i gang både av hensyn til passasjerene og våre ansatte, sier Color Groups konserndirektør for informasjon og samfunnskontakt, Helge Otto Mathisen.

Color Group med datterselskaper er berettiget til økonomisk kompensasjon gjennom statens tiltakspakker.

Av regnskapet fremgår det at denne kompensasjonen i første halvår beløp seg til 129 millioner kroner, tilsvarende knappe 11,6 prosent av inntektene.

Totalt antall reisende i første halvår var 621.781 passasjerer mot 1.634.408 i samme periode i 2019. Antall fraktenheter kom opp i 85.759 mot 89.503 i tilsvarende seksmånedersperiode i 2019.

Redusert egenkapital

Ved halvårsskiftet var Color Groups netto rentebærende gjeld 5,9 milliarder kroner, mot 4,5 milliarder kroner i fjor. Økningen inkluderer effekten av levering av «Color Hybrid» i august ifjor.

Den bokførte egenkapitalen beløper seg til 1.339 millioner kroner, ned fra 1.659 millioner kroner et år tidligere, og tilsvarer cirka 13 prosent av konsernets balanse.

I midten av juni gjenopptok rederiet seilinger med passasjerkapasitet i henhold til myndighetenes retningslinjer for smittevern mellom Norge og Danmark. Samtidig ble det åpnet for passasjertrafikk med gjester fra Oslo kombinert med godstrafikk til Kiel i Tyskland.

Myndighetenes videre åpning muliggjorde tilnærmet normal trafikk på linjen Oslo–Kiel fra midten av juli, men med redusert kapasitet i henhold til et strengt smittevernregime ombord. Det er uklart når linjen mellom Sandefjord og Strømstad starter på grunn av smittesituasjonen i Sverige.

– Det legges avgjørende vekt på å skape trygge og gode rammer for gjestene og de ansatte, sier Mathisen.

Han understreker at godstrafikken blir opprettholdt både mellom Oslo og Kiel og fra og til Danmark.

FORTSATT I OPPLAG: På grunn av smittesituasjonen i Sverige har det vært full stans i fergetrafikken mellom Vestfold og Bohuslän siden midten av mars. Her er den siste tilveksten til rederiets flåte, «Color Hybrid», på vei inn Sandefjordsfjorden i forbindelse med jomfruturen for et år siden. Foto: Glenn T. Walmann

Fortsetter seilingene

Når Tyskland nå trolig går fra gult til rødt smittenivå velger Color Line å fortsette seilingene Oslo-Kiel, men styrker opplevelsestilbudet og forsterker smitteverntiltakene.

Planen er å tilby todagersturer med «Color Fantasy» og «Color Magic». Tilbudet vil gjelde passasjerer som starter i Oslo og vil være om bord under hele reisen uten å gå i land i Kiel. Ilandstigning vil først skje ved retur Oslo.

I tillegg til egenerklæring som en del av reisebetingelsene, vil passasjerene få målt kroppstemperaturen med thermo-kamera før de går ombord. Utstyr for dette skal være på plass i løpet av neste uke.

– Vi forsterker smitteverntiltakene. Trygge og gode rammer er avgjørende både for passasjerene og de som arbeider ombord, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Den siste tiden er det sammen med helsemyndighetene etablert teststasjoner på terminalene til Color Line, der passasjerer og ansatte frivillig kan teste seg.

COLOR-EIER: Olav Nils Sunde. Foto: Glenn T. Walmann

Skyver på avdrag

I april gjennomførte selskapet en utvidelse på 300 millioner kroner i et av sine usikrede obligasjonslån med forfall i september 2022. Obligasjonen ble utstedt til 85 prosent av pålydende. Rederiet nedbetalte et annet obligasjonslån med netto 441 millioner kroner ved forfall i juni.

I lys av den usikre situasjonen kom Color Group i juni til enighet med sine banker om seks måneders avdragsutsettelser med likviditetseffekt på 200 millioner, og opsjon for nye seks måneders utsettelse på visse vilkår.

I tillegg har selskapet oppnådd visse endringer i lånebetingelsene til og med 30. juni 2021. Alle Color Groups banker, med DNB og Nordea i spissen, er med på avtalen.

En avtale med Oslo Line om leie av hurtigbåten «SuperSpeed 2» er reforhandlet og gir lavere rater så lenge selskapet har avdragsutsettelse. I første omgang utgjør dette cirka 25 millioner kroner.

Medregnet utrukne kredittlinjer og kortsiktige plasseringer satt Color Group ved månedsskiftet juni/juli med en tilgjengelig likviditet på cirka 880 millioner kroner.

Av kvartalsrapporten fremgår det at konsernet venter et resultat for året som helhet som vil være vesentlig dårligere enn i fjor. Da satt Color Group igjen med 274 millioner kroner før skatt.

Samtidig fremholdes det at de generelle utsiktene er gode, og at selskapet er godt posisjonert i markedet med attraktive kommersielle og operasjonelle konsepter, moderne tonnasje og et historisk stabilt og godt kundegrunnlag.



COLOR GROUP (Mill.kroner) 1.h./20 1.h./19 Driftsinntekter 1.116,4 2.278,2 Driftsresultat −489,6 −7,5 Resultat før skatt −755,8 −107,8 Resultat etter skatt −589,5 −84,1