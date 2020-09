Bekrefter aldrende salgskandidater

Fred. Olsen Cruise Lines kunngjorde i juli at det har kjøpt to cruiseskip fra henholdsvis 1997 og 2000, som skal hete «Bolette» og «Borealis» og leveres i september.

I den forbindelse meddelte rederiet at det vurderer å selge to skip. Finansavisen skrev at det trolig dreier seg om de to eldste, «Boudicca» og «Black Watch», som begge nærmer seg 50 år.

Det bekrefter morselskapet Bonheur mandag i forbindelse med at det vurderer å utstede et 5-årig grønt obligasjonslån i norske kroner.