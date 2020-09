Nå kan du kjøpe ditt eget fjellhotell, og prislappen er ikke avskrekkende

Tydal er en liten kommune i Trøndelag fylke og kan skilte med massive naturområder i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Kommunen har også flere gode fiskevann og mange muligheter for de som er glad i jakt.

I Tydal, nærmere bestemt Stugudal, ligger Væktarstua hotell med historie tilbake til 1929, som nå kan bli ditt.

«Jeg har lyst til å bli pensjonist», sier daglig leder Helge Kvithammer til Adresseavisen (bak mur), som omtalte saken først. Sylene Eiendom, som eier hotelleiendommen, skal snart legge den ut for salg med en prisantydning på 10 millioner kroner.

Håper på kjede

Kvithammer, som har driftet hotellet siden tidlig på 2000-tallet, håper det er en kjede eller en familie med pågangsmot som ser muligheter for å utvikle hotellet. Han opplyser også om at året har vært veldig bra og mener at det vil gå bra fremover også, ifølge Adresseavisen.

Eiendommen omfatter ikke bare hotellrom, men også hytter, hus og en lavvo med oppvarming og plass til 100 personer. I tillegg har Kvithammer tegnet kontrakter på over 2.000 overnattingsdøgn med Statkraft, siden de skal oppgradere Nea Kraftverk og rehabilitere Nesjødemningen i 2022.