Permitteringer og oppsigelser i Fjord Line

ETT AV FIRE: «Stavangerfjord» er et av de fire skipene som betjener Fjord Lines fire linjer mellom Norge og Danmark og Norge og Sverige. Felles anløpshavn i Danmark er Hirtshals på Nord-Jylland, mens Strömstad i Bohuslän er havnen rederiet benytter i Sverige. Men der har det vært full stans i trafikken siden mars. Foto: Erik Ask

– Bookingene er bare en brøkdel av det vi normalt har på dette tidspunktet. Nå forbereder vi oss på at det kan ta lang tid før vi er tilbake i normal drift, sier Fjord Line-sjefen Rickard Ternblom.

Selv om likviditeten er sikret, setter selskapet i gang store kostnadskutt. Det vil også innebære oppsigelser og permitteringer av ansatte. Inntil 200 personer ventes å bli rammet.



– Kostnadsreduksjoner er det eneste som hjelper når inntektene faller så dramatisk som det vi har opplevd de siste månedene. Selv med myndighetenes utvidede permitteringsregler, kompensasjonsordning og lånegarantiordning, kommer vi ikke kommer utenom at de ansatte blir berørt, sier Ternblom.

Han avviser imidlertid at det skal kuttes i rutetilbudet på strekningene Bergen/Stavanger-Hirtshals og Langesund-Hirtshals, som i dag betjenes med to skip, «Stavangerfjord» og «Bergensfjord», og har daglige avganger i begge retninger.

– Vi fortsetter inntil videre med daglige seilinger da det er viktig å holde logistikkhjulene igang både på Vestlandet og Østlandet. Utviklingen i trafikkvolumene og ikke minst myndighetsreguleringer avgjør hvilke beslutninger vi tar fremover, sier Fjord Line-sjefen.

KUTTER KOSTNADER: Adm. direktør Rickard Ternblom i Fjord Line. Foto: Styrk Fjærtoft

80 pst. fall

Tall fra perioden mars til august viser at rederiet sammenlignet med 2019 har hatt en nedgang i lønnsomheten på hele 80 prosent.

– Denne krisen er ikke over, og ingen vet hvor lenge effektene vil vare. For å sikre arbeidsplassene og komme styrket ut av dette er det helt avgjørende å redusere våre driftskostnader til et minimum, sier Ternblom.

Før sommeren iverksatte rederiet flere tiltak med kontantstøtte, refinansiering, intern omstilling og tilførsel av eierkapital.

Effekten ble beregnet til 700 millioner kroner i positiv kontantstrøm for 2020 og sikret driften gjennom inneværende år.

– Vi har sikret vår likviditet, men ser at det vil ta tid å nærme oss normal drift igjen.

– Helt nødvendig

– Sommeren har vært bra, men nå går vi inn i en høst- og vintersesong med naturlig begrenset trafikk som blir ytterligere utfordret av myndighetenes råd om ikke å reise. Dermed er det helt nødvendig med nye kostnadstiltak for å opprettholde en viktig transportåre til og fra kontinentet knyttet til frakt av gods og passasjerer, sier Ternblom.

Fjord Line driver bil- og passasjerferger på strekningene Bergen/Stavanger-Hirtshals, Kristiansand-Hirtshals, Langesund-Hirtshals og Sandefjord-Strömstad.

Linjen mellom Vestfold og Bohuslän har vært innstilt siden midten av mars på grunn av smittesituasjonen i Sverige.

For halvannen uke siden ble det kjent at Olav Nils Sundes Color Line planlegger kostnadsreduksjoner på 300 millioner kroner. Det betyr at cirka 300 årsverk forsvinner.

Også her er bakgrunnen for spareplanen den utfordrende situasjonen i forbindelse med coronapandemien.