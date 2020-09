Thailand åpner opp for langtidsturisme

Thailandske myndigheter åpner opp for at turister kan få langtidsvisum på opptil 270 dager. Grepet blir gjort for å støtte oppom turistindustrien i landet, som har fått seg en kraftig trøkk av pandemien. Og det vil fungere slik at turister kan få utvidet sine 90-dagers visum to ganger.

Ingen turister siden april

– Regjeringen tar sikte på å tillate utenlandske besøkende fra land med liten eller ingen smitte fra neste måned, sier Yuthasak Supasorn, guvernør for den offisielle turistmyndigheten i Thailand, til Reuters.

– Jeg vil se dette skje raskt. Jeg vil prøve å gjøre det senest i oktober eller fjerde kvartal, sier Supasorn.

Thailand har klart å holde coronaviruset i sjakk, med bare 3.480 smittetilfeller og 58 dødsfall.

Det er ikke registrert noen utenlandske turister siden april da det ble innførte reiseforbud. Det statlige planleggingsbyrået forventer bare 6,7 millioner utenlandske turister i år, etter fjorårets rekord på 39,8 millioner besøkende.