Fougner: – Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige tiltak for testing

Styreleder Trygve Hegnar innledet blant annet med å si at alt skulle frem og at pressen ville få tilgang til hele rapporten.

Hegnar beklaget også på vegne av selskapet det som har skjedd.

– Skjeldam er rett mann

Hegnar sa også at Hurtingruten-sjefen, Daniel Skjeldam, er den rette mannen til å rette opp i de feil som er blitt begått, og det som ikke har fungert, og at Skjeldam er den rette til å bygge opp igjen tilliten til selskapet.

– Vi tenker at konsernsjef Daniel Skjeldam er en utmerket mann til å sette i verk de nye tiltak som trengs for å få oss på bedre fote, for at tilliten til selskapet gjenopprettes, sa Hegnar.

Hegnar understreket også at der hvor utvalget har pekt på hva som bør gjøres framover, er det allerede gjort tiltak allerede, og at Skjeldam med sine kollegaer, ansatte og fagforeninger vil gjøre arbeidet fremover.

Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam beklaget også.

– Rapporten er alvorlig, unnskyld for at vi har feilet, uttalte han ifølge NTB.

Alle stilte opp til intervju

Rapporten ble presentert av Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm. Han har ledet granskningsarbeidet på vegne av Wiersholm og DNV GL.

Mistanke om smitte ble ikke fulgt opp, og karantenereglene ble praktisert feil, konkluderer granskingen av smitteutbruddet på hurtigruteskipet Roald Amundsen.

– Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring. Reglene for karantenereglene ble praktisert uriktig, konkluderer rapporten.

Da de første positive prøvesvarene på covid-19 kom 31. juli, tok det også tid før krisehåndteringssystemet ble satt i gang.

Jan Fougner slo fast at karantenereglene ble praktisert feil, men understreket også at alle de ansatte som ble spurt om å bli intervjuet hadde sagt ja til dette, og at ingen hadde nektet dette.

Representanter for styret og konsernledelsen i Hurtigruten Group var til stede for å kommentere konklusjoner og anbefalinger fra granskningsutvalget, og besvare spørsmål fra media.

Ikke tilfeldigheter

Rapporten inneholder blant annet intervjuer med ansatte i Hurtigruten på alle nivå. Når det gjelder ledelsen i selskapet kan de identifiseres med navn, mens ansatte på andre nivåer er anonymiserte.

«Det er Granskernes konklusjon at flere forhold har virket inn på hendelsesforløpet. Hendelsene har ikke vært forårsaket av tilfeldigheter. Hurtigruten iverksatte en rekke tiltak i forbindelse med utbruddet av covid-19, og det er Granskernes syn at det ble iverksatt adekvate tiltak for oppfølgning av passasjerene på seilasene. Når smitteutbruddet likevel ble et faktum er det en rekke konkrete forhold som kan danne grunnlag for konkrete læringspunkter.»

Rapporten peker på feil som ble begått i forbindelse med forberedelser til seilasene, påmønstring av mannskap, tiltak underveis og håndtering av smitteutbrudd.

Oppsummering av hovedkonklusjonene i rapporten:

Hurtigruten Cruise AS sin risikostyringsprosess har vært utilstrekkelig.

Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring. Reglene for karantenereglene ble praktisert uriktig.

Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19 testing ble ikke gjennomført tidsnok.

Da Hurtigruten mottok positive prøvesvar den 31. juli tok det tid før krisehåndteringssystemet ble iverksatt.

Oppsummering av anbefalingene i rapporten:

Hurtigruten bør evaluere om kulturen i organisasjon støtter håndtering av risiko.

Hurtigruten bør etablere et rammeverk for helhetlig risikostyring i organisasjonen.

Hurtigruten bør gjennomgå sitt sikkerhetsstyringssystem for å sikre at relevante risiko blir håndtert på en tilfredsstillende måte.

Hurtigruten bør tydeliggjøre ansvarsforholdet i organisasjonen.

Les hele granskningsrapporten (lenke for nedlasting)

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.