Under en pressekonferanse på to og en halv time torsdag ble det lagt frem en granskningsrapport av coronautbruddet på Hurtigruten . Granskningen, ledet av Jan Fougner, partner i Wiersholm, viste at selskapet sviktet på en rekke nivåer.

Styreleder Trygve Hegnar, styremedlem Petter Stordalen og konsernsjef Daniel Skjeldam, som styret fortsatt har tillit til, ba om unnskyldning.

– Jeg skal ikke kommentere noe som har med Hurtigruten å gjøre når jeg er styreleder og med som eier. Om jeg skal si noe i det hele tatt, er det at man fikk berettiget kritikk. Vi må gjøre masse for å bli bedre. Hurtigruten har ikke vært flinke nok i forbindelse med å håndtere coronakrisen og smittemulighetene, sier Hegnar, som også er eier og ansvarlig redaktør i Finansavisen, under fredagens Økonominyheter.

Tidsnød, dårlig rutiner, utilstrekkelig risikostyring og mangelfull internkommunikasjon førte til at 29 passasjerer og 42 ansatte testet positivt etter de to cruisene. Utbruddet rammet nærmere 70 norske kommuner og gjorde at regjeringen strammet inn reglene for hele cruisenæringen.

Hegnar sier det har vært en hektisk periode som styreleder for selskapet.

– Det har vært relativt slitsomt. Helt fra coronapandemien slo ut i midten av mars har det vært utrolig krevende og vanskelig for internasjonalt reiseliv, sier Hegnar.

Eierne i selskapet har hatt 25 møter siden 12. mars, da Norge stengte ned, forteller han.

– Det er kjempekrevende. Man må legge nye planer hele tiden.

Hegnar gjentar igjen at styret har tillit til Daniel Skjeldam. Han vil ikke svare på spørsmål om hvordan Hurtigruten skal reise tilliten til selskapet.

På spørsmål om Hurtigruten er godt nok forberedt for å møte smitteoppblussing av coronaviruset, svarer Hegnar:

– Godt spørsmål. Det håper jeg. Det kan ikke jeg kontrollere. Da problemet oppsto på «Roald Amundsen» i juli var jeg på ferie på Sørlandet, 2.000 kilometer unna Tromsø. Toppledelsen og styret i selskapet er selvfølgelig langt unna de små praktiske tingene, men vi følger med. Jeg antar at man har kommet med masse allerede for å rette opp de feilene som var.

Oppsummering av hovedkonklusjonene i rapporten:

Hurtigruten Cruise AS sin risikostyringsprosess har vært utilstrekkelig.

Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring. Reglene for karantenereglene ble praktisert uriktig.

Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19 testing ble ikke gjennomført tidsnok.

Da Hurtigruten mottok positive prøvesvar den 31. juli tok det tid før krisehåndteringssystemet ble iverksatt.

Oppsummering av anbefalingene i rapporten:

Hurtigruten bør evaluere om kulturen i organisasjon støtter håndtering av risiko.

Hurtigruten bør etablere et rammeverk for helhetlig risikostyring i organisasjonen.

Hurtigruten bør gjennomgå sitt sikkerhetsstyringssystem for å sikre at relevante risiko blir håndtert på en tilfredsstillende måte.

Hurtigruten bør tydeliggjøre ansvarsforholdet i organisasjonen.

Les hele granskningsrapporten (lenke for nedlasting).

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.