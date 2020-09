Virke: Reiselivet vil miste 2 av 3 omsetningskroner i år

Næringsminister Iselin Nybø (V) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) har kalt inn til pressekonferanse mandag formiddag hvor de forespeiler at det kommer viktige nyheter for reiselivet. Senere mandag møter finansminister Jan Tore Sanner (H) pressen for å presentere andre økonomiske tiltak.

Virke forventer at pakken inneholder tiltak som sikrer hjelp og forutsigbarhet til bransjer som er hardt rammet, som reiseliv, messer, eventer, kultur og servering.

Denne bransjen venter å miste 2 av 3 omsetningskroner i 2020. Det er svært alvorlig, slår administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke fast.

– Etter en antydning til bedring i sommer er ordrebøkene så godt som tomme for høsten. Våre medlemmer i reiselivet anslår nå i september at omsetningen deres for hele året 2020 kommer til å være under 33 prosent av hva den var i 2019, sier han.

NHO understreker samtidig at støtteordningene ikke må bli for smale. Hvis de innrettes mot én bransje, er det risiko for at det ikke vil nå fram til alle som trenger det.

– Vi vil ha generelle ordninger som er tilpasset slik at de når dem som er hardest rammet, sa administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO til NTB søndag.

