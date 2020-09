Krohn Devold: – Økningen er uforståelig

Finansministeren Jan Tore Sanner la mandag frem ulike finansielle tiltak fremover, og kom blant annet med nyheten om at regjeringen dobler momsen på flybillettene og gjeninnfører flypassasjeravgiften fra 1. november. Sanner la også frem en egen reiselivspakke der overnattingsmomsen igjen økes fra seks til 12 prosent. Det reagerer NHO Reiseliv kraftig på.

– Denne momsøkningen er uforståelig. Samme dag som regjeringen kommer med en ny krisepakke til reiselivet og dermed anerkjenner at krisen vil bli langvarig, så øker de samtidig momsen. En sats på seks prosent kunne hjulpet bransjen å overleve frem til neste sommer og gjort at vi kunne unngått mange konkurser og oppsigelser, uttaler adm. direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold, i en pressemelding.

NHO Reiseliv opplyser i meldingen at de vil jobbe for at Stortinget skal stemme for å videreføre lavmomsen i reiselivet.