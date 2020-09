Ingen høstferie fra pandemien

Flertallet av alle nordmenn som tar høstferie, pleier å reise utenlands, ifølge Virke Reiseliv.

Over et halvt år inn i pandemien er det imidlertid fremdeles strenge reiserestriksjoner. Med høstferien på trappene håper nå Virke at nordmenn vil børste støv av begrepet «norgesferie», som omtrent ble slagordet for årets sommer.

– Det ser ut som vi får Norge for oss selv denne høstferien, med så godt som stengte grenser, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

– Vi vet at mange hadde strålende opplevelser i Norge i sommer, og vi håper nå folk vil gjøre som de gjorde i juli, besøke overnattingssteder og opplevelsestilbydere landet over, sier hun.

– Bransjen føler stor utrygghet

Likevel har rundt hver tredje reiselivsbedrift under halvparten så mange bookinger i oktober sammenlignet med i fjor, ifølge ferske tall fra NHO Reiseliv.

Andelen som står helt uten bookinger, er på 27 prosent.

– Bransjen føler stor utrygghet for høsten og det kommende året, og bransjen har lave bookingtall fram til jul, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til NTB.

– Vi kan ikke forvente et storinnrykk av utenlandske turister de neste månedene, og kurs- og konferansemarkedet er nærmest dødt. Det er få bedrifter som har booket større møter og konferanser i høst, eller som drar ut og spiser, sier hun.

Mandag denne uken kunngjorde regjeringen at de innfører en kompensasjonsordning for reiselivet på inntil én milliard kroner. Ordningen vil gjelde ut året.

– Så lenge pandemien varer og myndighetene har pålagt næringen restriksjoner, må reiselivet ha hjelp til å overleve. Vi forventer en tilsvarende ordning i statsbudsjettet for 2021 som kommer 7. oktober, sier Krohn Devold.

Må si nei til mange

På Gjendesheim i Jotunheimen, som er Norges største turisthytte, har det vært et krevende år, ifølge vertskap Marius Haugaløkken. Sommeren ble svært rolig, noe som har fortsatt ut i sensommeren.

Han sier at de imidlertid har opplevd en langt større pågang i forkant av årets høstferie enn de normalt gjør.

– Vi har måttet si nei til veldig mange for å kunne overholde smitteverntiltakene, sier Haugaløkken til NTB.

Han sier at sommeren gikk greit økonomisk, men likevel langt under det normale nivået. Dermed er han usikker på om de vil klare å dekke kostnadene utover vinteren fram til åpning neste år.

– Man blir sliten fordi man bekymrer seg hele tiden. Er det trygt? Blir noen syke? Har jeg råd til å betale regningene i vinter og til neste år? Må jeg stå selv i oppvasken fordi jeg ikke har råd til å ansette noen til å gjøre det, sier han.

Én av tre håpet på høstferie i utlandet

Før sommeren planla én av tre nordmenn å tilbringe årets høstferie på hytta, ifølge en undersøkelse Virke Reiseliv gjennomførte i mai.

32 prosent svarte den gang at de håpet å kunne tilbringe høstferien utenlands. Undersøkelsen ble gjennomført tidlig i pandemien, mens det kanskje fremdeles lå en liten optimisme om en bedring over sommeren.

I fjor solgte de største norske reiseselskapene rundt én million reiser til nordmenn som ville på solferie i løpet av året, mange av disse i høstferien.

– Vi ser fram til den dagen disse virksomhetene igjen kan sende nordmenn på tur. I mellomtiden håper vi flest mulig benytter anledningen til å oppleve Norge og alt vårt eget land har å by på, sier Bergmål.

