Fred. Olsen Cruise Lines to eldste cruiseskip får nye eiere

FÅR NYTT LIV: «Black Watch» skal ligge i ro som hotellskip i Tyrkia, i stedet for å farte verden rundt som cruiseskip for Fred. Olsen Cruise Lines. Foto: Fred. Olsen Cruise Lines

Fred. Olsen Cruise Lines bekreftet for tre uker siden at at det vurderte å selge sine to eldste cruiseskip, «Boudicca» og «Black Watch», som begge nærmer seg en alder på 50 år.

Nå er det klart at skipene er solgt til Tyrkia hvor de skal fungere som hotellskip for et ukjent selskap. Det meldte Fred. Olsen Cruise Lines før helgen, ifølge bransjemedier.



Alle spekulasjoner om at skraphaugen var neste stopp ble dermed lagt døde.

Øker kapasiteten

Som erstatning for «Boudicca» og «Black Watch» har cruiserederiet overtatt «Bolette» og «Borealis», som ble ferdigstilt i henholdsvis 1997 og 2000, for en ukjent pris.

Selger var et nederlandsk datterselskap av amerikanske Carnival Corporation, Holland America Line.

«Dette var en fin mulighet for å få kjøpt to cruiseskip som passer godt inn i strategien til merkevaren Fred. Olsen Cruise Lines», sa finansdirektør Richard Olav Aa i morselskapet Bonheur til Finansavisen i juli.

De nyanskaffede skipene bidrar til at rederiets kapasitet øker med rundt 1.150 passasjerer pr. dag til vel 5.000 passasjerer.

«Braemar», «Borealis» og «Bolette» skal etter planen starte med seilaser i mars og april 2021, mens rederiets siste skip, «Balmoral», starter i januar.