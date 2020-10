Enighet om milliardpakke til reiselivet

(Saken oppdateres)

Regjeringen og Frp er enige om en krisepakke på rundt en milliard kroner ekstra til reiselivet. Det sier Sylvi Listhaug, nestleder i Frp, til NRK.

Flypassasjeravgiften droppes ut året, mens momsen på 6 prosent videreføres.

– Frp har kjempet for å fjerne flypassasjeravgiften. Det er utrolig at regjeringen foreslo å innføre den igjen fra 1. november når flyselskapene er i krise. Vi har fått gjennom kravet vårt om at avgiften fjernes ut året, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug i en pressemelding.

Videre blir den lave momssatsen beholdt ut året, og det blir bevilget 160 millioner kroner ekstra til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som forlenges ut året.

Det var NRK som først meldte om enigheten om krisepakken.