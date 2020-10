Forbrukerrådet mener vi ikke bør godta å betale flyreiser på forskudd lenger

Luftfartstilsynet ga fredag flyselskapene en frist for når flyreisene må være refundert hvis det ikke skal ende med millionbøter for selskapene. Fristen settes slik at pengene må være tilbakebetalt innen utgangen av november.

– Vi tar til orientering at tilsynet har kommet til dette vedtaket. Det var på tide at myndighetene sanksjonerte mot det som har vært klare brudd på lovfestede forbrukerrettigheter, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

– Forbrukerne skulle hatt refusjon innen sju dager, men har ventet i månedsvis. Vi hadde forventet at Luftfartstilsynet ga klar beskjed til SAS om at de skulle refundere alle utestående krav innen utgangen av oktober, legger hun til.

Blyverket mener det nå må tas en debatt om forbrukerne i det hele tatt kan godta å betale flyreiser på forskudd etter denne saken.

– Flyselskapene og myndighetenes håndtering har tvunget fram en debatt om vi i det hele tatt kan godta å forhåndsbetale flyreiser. Når forbrukernes penger ikke er sikret, bør vi heller ikke godta å betale reiser på forskudd, sier hun. (©NTB)