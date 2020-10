Cruise til ingenmannsland

Denne uken kunngjorde Singapore et pilotprogram der cruise vil kunne gjøre rundturer til bystaten uten anløpshavn imellom. Kapasiteten vil være begrenset til 50 prosent, og passasjerene må være innbyggere i Singapore, skriver CNBC.

Pilotprogrammet kommer som et forsøk på å hjelpe en reiselivsnæring som ligger nede med brukket rygg.

For å delta må cruiseskip få en obligatorisk sikkerhetssertifisering og vil bli underlagt en revisjon før de kan kaste seil. Genting Cruise Lines og Royal Caribbean International er i ferd med å oppnå den sertifiseringen, ifølge Singapore Tourism Board.

Blir lønnsomt etter hvert

– Siden kunngjøringen har telefonen ringt konstant. Bestillinger over nett også. Så dette er veldig oppmuntrende, sier Michael Goh, president for Dream Cruises som er et datterselskap av Genting Cruise Lines.

Dream Cruises «World Dream» vil være det første skipet som seiler fra 6. november, etterfulgt av Royal Caribbean Internationals «Quantum of the Seas» som starter i desember.

Goh hevdet at når cruisebåten er klart til seiling, vil det være et av de sikreste reisealternativene som er tilgjengelige på grunn av de mange sikkerhetstiltakene som vil bli implementert. Dette inkluderer blant annet obligatorisk coronatest av passasjerer og mannskap og hyppig og grundig rengjøring.

– Dette kommer til å være det tryggeste feriealternativet, sier han.

Med redusert kapasitet er det lite sannsynlig at turene i starten vil være lønnsomme for cruiseselskapene. Men Goh sier til CNBC at prioriteten er å gjenvinne forbrukernes tillit og at belegget gradvis vil øke.