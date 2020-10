Hurtigruten omorganiserer – skiller rutetrafikk og ekspedisjonscruise

De to enhetene skal hete Hurtigruten Norge og Hurtigruten Expeditions.

Ifølge konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group handler omorganiseringen om å rigge konsernet for fremtiden.

– Den nye organiseringen staker ut kursen for videre vekst og utvikling både for rutetrafikken langs norskekysten og ekspedisjonscruise. Dette sikrer enda skarpere fokus og enda tydeligere skille mellom to helt unike produkter og konsepter, sier han i en pressemelding.

I meldingen står det at arbeidet med fremtidig omorganisering av konsernet startet før pandemien.

Hurtigruten Norge skal fokusere på norskekysten, og fra 2021 vil selskapet drive sju spesialbygde lavutslippsskip i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes. Det er ennå ikke ansatt noen administrerende direktør for den nye enheten.

Asta Lassesen blir administrerende direktør for Hurtigruten Expeditions, med en flåte på minst åtte små, spesialbygde ekspedisjonsskip.

(©NTB)

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.