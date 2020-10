Fjord Line stanser danskebåtene fra Bergen og Langesund

CORONASTANS: Fjord Line stanser danskebåtrutene fra Bergen og Langesund til Hirtshals. Her fergen «Stavangerfjord».

Det er coronapandemien som gjør at selskapet gjør seg nødt til å stanse avgangene fra 27. oktober, skriver Bergensavisen.

– Dette er en dramatisk situasjon, det skal vi ikke legge skjul på, sier kommunikasjonsrådgiver Flemming Hofmann Tveitan i Fjord Line.

Et av selskapets skip skal gå mellom Kristiansand og Hirtshals for å dekke fraktruten, og i tillegg blir det to avganger i uken fra Stavanger fordi skipet fyller gass der.

Fjord Line håper å kunne starte opp igjen fra Bergen fra nyttår.