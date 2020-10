Regjeringen forlenger støtteordning for reiselivet ut året

Ordningen gjelder til desember 2020, opplyste næringsministeren på regjeringens pressekonferanse for reiselivsnæringen tirsdag ettermiddag.

Kompensasjonsordningen til reiselivet består av to ordninger på til sammen 1,4 milliarder kroner.

Foretak i reiselivsbransjen støttes oppad med 10 millioner kroner per måned fra september og ut året.

For å kvalifisere for tilskudd må foretaket kunne vise til et omsetningsfall på 40 prosent eller mer.

Som eksempel vil et foretak med 1 million kroner i faste kostnader og et fall på 80 prosent, få kompensert 40 prosent eller 400.000 kroner.

Tilsvarende, om fallet er 40 prosent, vi foretaket få kompensert 20 prosent eller 200.000 kroner.

Støtteordningen * Ordningen bygger på den midlertidige tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall som løp ut august 2020. * Den omfatter, overnattingsbransjen, serveringsbransjen, alpinanlegg, event-, messe- og konferansearrangørene, museer, fornøyelses- og opplevelsesparker, formidlingsbransjen, passasjertransport med buss og båt, groundhandling og bakketjenester og reiselivsrelatert utleie av biler og sports- og fritidsutstyr. * Søkerne må kunne bekrefte at hoveddelen av inntekten kommer fra reiselivsrettet virksomhet. * Ordningen gjelder for perioden 1. september–31. desember 2020. Utbetalingen vil skje som en engangsutbetaling i 2021. * Næringsdepartementet foreslår at Brønnøysundregistrene skal være tilskuddsmyndighet. Departementet vil være klageinstans. * Tilskuddet beregnes på samme på måte som i den midlertidige kompensasjonsordningen for næringslivet. * For å kvalifisere for tilskudd må foretaket kunne vise til et omsetningsfall på 40 prosent eller mer. * Tilskudd begrenses oppad til 10 millioner kroner per foretak/konsern per måned. * Det foreslås også en søknadsbasert tilskuddsordning for småbedrifter rundt reiselivsnæringen, som ikke er inkludert i kompensasjonsordningen. * Denne ordningen vil ha en ramme på 100 millioner kroner, og skal gjelde for småbedrifter som kan dokumentere at 80 prosent av inntekten var knyttet til reiselivsvirksomhet i 2019.

Opposisjonen skuffet

Arbeiderpartiet mener utbetalingene i regjeringens nye kompensasjonsordning for reiselivet kommer for sent, mens Senterpartiet savner langsiktighet i planene.

– Når regjeringen ikke vil hjelpe reiselivet før neste år, er det som å sende ungen sin ut i vinterkulda og si at jakka får du i januar, sier reiselivspolitisk talsperson Åsunn Lyngedal (Ap) i en pressemelding.

– Mange kan nå miste jobbene sine, og bedrifter kan gå konkurs, fordi hjelpen kommer altfor sent og ikke blir tilgjengelig før neste år. Dette er en urettferdig behandling av ei viktig næring for framtida, sier hun.

Også Senterpartiet er skuffet over kompensasjonsordningen. De mener pakkene er for kortsiktige.

– Det virker som om hyppige pressekonferanser er viktigere for regjeringen enn å gi langsiktighet for næringen, skriver Geir Pollestad i en uttalelse.

– Det er håpløst at det nå bare kommer en løsning ut året. Det burde nå vært sagt at ordningen skal gjelde ut 2021, fortsette Pollestad.