NHO Reiseliv fornøyde med at ny kompensasjonsordning er på plass

Ordningen gjelder ut året, og inkluderer selskaper i bransjen med mer enn 40 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme periode i fjor. Ordningen har en dekningsgrad på 50 prosent av bedriftens faste kostnader.

– Det ble tydelig at den milliarden som ble lansert i september ville gitt en for lav kompensasjonsgrad, 30 prosent dekning av faste kostnader. Det er positivt at Regjeringen hevet beløpet med 300 millioner til en dekningsgrad på 50 prosent, det samme som i august, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

NHO skriver likevel at de har foreslått en dekningsgrad på 70 prosent.