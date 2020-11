Nordic Choice har sendt ut oppsigelser

Kommunikasjonsrådgiver Geir Økland i Nordic Choice bekrefter dette overfor E24 , men overfor DN avviser han at det er snakk om noe oppsigelsesløp.

– Vi ble spurt om det stemte at vi hadde sendt ut oppsigelser som følge av koronasituasjonen. Det har vi måttet gjøre, noe vi også har bekreftet til andre medier tidligere. Vi må løpende vurdere om det er grunnlag for fortsatt permittering for dem som dessverre ennå er permittert, skriver han i en SMS.

Tillitsvalgt Merethe Sutton sier til avisa at hun ikke er kjent med andre oppsigelser enn de som allerede har blitt gjennomført, men at det kan komme flere oppsigelser neste uke. I slutten av uka skal de tillitsvalgte møte ledelsen i hotellkjeden for å diskutere veien videre.

– Etter at de nye restriksjonene kom, er det kroken på døren for mye, nå ser det stygt ut. Jeg tenker at realiteten etter møtet er oppsigelser. Vi vet at hovedkontoret har sagt opp mange og de har tatt mesteparten av støyten fram til nå, sier hun.

Tidligere har konkurrenten Scandic varslet nedbemanning av rundt 1.000 årsverk. Også Thon hotell har varslet oppsigelser, men ikke sagt hvor mange.

