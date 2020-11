– Dette er et nådestøt fra regjeringen

– Det er brutalt for en næring som allerede står på kanten av stupet. Dette betyr avlysninger av reiser og og den siste lille aktiviteten som lå der av bookinger vil forsvinne, sier leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

Torsdag formiddag kom regjeringen med enda strengere coronatiltak som generelt oppfordrer folk til å holde seg hjemme, ikke utføre unødvendige innlandsreiser og kun være inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokale, og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.

– Dette blir et nådestøt for næringen, med mindre det følges opp med kraftige tiltak, sier Bergmål.

Frykter for arbeidsplasser

Virke Reiseliv mener det nå vil bli mange flere som mister jobben,

– Dette handler om jobbene til 170.000 mennesker i reiselivet, og flere titalls tusen kan her miste jobben. Jeg synes det er kritikkverdig at regjeringen legger frem nye restriksjoner, uten å samtidig varsle ytterligere kraftigere hjelpetiltak, sier Bergmål.

Organisasjonen vil ha en bedre kompensasjonsordning som varer lenger, en bedre lønnstøtteordning og penger til utvikling og omstilling.

– Skjønner dere at det er nødvendig med disse tiltakene nå?



– Ja, absolutt. Vi har forståelse for at vi må slå smitten tilbake, men reiselivet og kulturlivet må igjen betale prisen for disse tiltakene, og da må det også følge med hjelpetiltak.