Reiselivsbedrifter raser over regjeringens krisepakke: – Titusener vil miste jobben

– Det er trist at regjeringen ser ut til å godta at disse arbeidsplassene ryker. Det er både opprørende, skuffende og trist. Dette er en tøff dag for mange virksomheter og mange ansatte i reiselivet, sier leder Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

Hun er «utrolig skuffet» over den nye kompensasjonsordningen regjeringen la fram tirsdag. Ordningen skal hjelpe kriserammede bedrifter gjennom en ny periode med nedstengning, men Bergmål opplever ikke at noen av innspillene fra reiselivet er tatt med.

– Dette er jo ingenting. Det er bare justeringer, sier hun oppgitt.

Lavere støtte

Den nye ordningen går ut på at bedriftene får dekket inntil 60 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader. I november og desember får de dekket 70 prosent.

Virke Reiseliv-lederen viser til at en rekke utgifter, som lønn, ikke er regnet inn ordningen. I tillegg får bedriftene mindre støtte nå, enn under sist nedstengning. Da fikk de som var direkte stengt av myndighetene 90 prosent kompensasjon og de andre fikk 80 prosent.

– Men bedriftene er jo mye mer sårbare nå. De har ikke lenger penger på bok. Derfor trengs det langt sterkere og kraftigere virkemidler denne gangen, sier Bergmål.

Hun sier at de fleste reiselivsbedriftene hadde god økonomi under forrige nedstengning i mars, men at de nå har tært på egenkapitalen gjennom flere måneder, blant annet gjennom en svak sommersesong. Før korona jobbet det 170.000 personer i bransjen, ifølge Virke, men mange av dem er nå permittert.

Flere sliter

Foreløpig har det vært få konkurser, men Bergmål er overbevist om at dette snart vil være realiteten for flere av medlemmene, som blant annet er reisebyråer, reisearrangører, opplevelsesbedrifter, overnattingsbedrifter og transportbedrifter over hele landet.

I en fersk medlemsundersøkelse hos Virke Reiseliv, svarte 30 prosent at det er høy sannsynlighet for at de må avvikle eller går konkurs hvis restriksjonene fortsetter i desember.

– Regjeringen vet dette. Vi har spilt inn helt konkrete tiltak de kan komme med for å avhjelpe situasjonen. Derfor framstår dette som et bevisst politisk valg om at flere av disse bedriftene må legge ned. Da hadde det vært bedre om regjeringen i hvert fall sto for det og sa det høyt, sier Bergmål.

Reiselivsnæringen har blant annet bedt om høyere kompensasjonsgrad, en ny og bedre lønnsstøtteordning, lav moms ut 2021, midler til omstilling og hjelp til å stille reisegaranti.

Omstilling

Da regjeringen la fram sin krisepakke tirsdag formiddag, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) at det ikke er opplagt at de skal kompensere alt.

– Jo mer langvarig krisen blir, jo viktigere er det at vi legger til rette for innovasjon, omstilling og aktivitet. Vi skal sikre at vi har et mangfoldig og privat næringsliv også etter krisen, som skaper arbeidsplasser i hele landet og som hevder seg godt i internasjonal konkurranse, sa finansministeren.

Bergmål mener at det er lettere sagt enn gjort å omstille seg.

– Alle gjør det de kan for å omstille seg. Men det er ufattelig vanskelig når det ikke er noe marked igjen å omstille seg til. Hele verden har stengt grensene, og regjeringen ber folk holde seg hjemme, sier hun.

