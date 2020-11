Bill Gates deltok på New York Times’ Dealbook konferanse på tirsdag og delte sitt syn på jobbreiser og hjemmekontor. Han mener at pandemien vil endre folks reisevaner kraftig, også når coronakrisen er over, ifølge CNBC.

«Min spådom er at over 50 prosent av alle jobbreiser vil bli borte og at det vil bli 30 prosent færre dager med fysisk oppmøte på kontoret», sier Gates under konferansen.

Gates legger til at det vil være «veldig høy terskel» for å gjennomføre forretningsreiser, og at mange selskaper har sett mulighetene ved å jobbe hjemmefra. Enkelte selskaper kan imidlertidig være mer ekstreme i innsatsen for å redusere personlige møter, mener teknologi-gründeren.

Microsoft-mannen jobber tett med de store legemiddelselskapene i prosessen med å utvikle en vaksine, og uttalte under konferansen at han allerede har vært med på fem store virtuelle møter med ulike sjefer for forskjellige farmasiselskaper.

«Vi vil gjennomføre enkelte jobbreiser, men dramatisk færre enn før», påpekte Gates.