60-70 prosents omsetningsfall

– Ikke over snart: Petter Stordalen, her i et av sine nyeste hoteller i København, tror vinteren og våren blir enda tøffere enn hva reiselivsnæringen har opplevd hittil. Foto: NTB

– Vi var forberedt på at vi ville få en eller annen ny runde i krisen, men ikke denne krisen, sier Petter Stordalen.

– Det var uunngåelig at vi skulle få den andre bølgen, og alt tydet på at det ville bli tøffere etter sommeren, sier han.

– Etter oppsvinget i sommer, var det mange som ble for optimistiske. Vi trodde på et fall på 30–40–50 prosent. Nå er vi 60–70 prosent ned.

Vaksine-optimist

Mandag deltok Stordalen på Norges Banks finansielle fagdag om finansiell stabilitet for å forklare hvordan coronakrisen har rammet hans virksomheter i Choice-kjeden og Ving og som deleier i Hurtigruten. Der advarte han iherdig mot å tro at krisen for reiselivet er over i 2021, selv om han tror omfanget av vaksiner vil være enormt.

– Det vil bli produsert en milliard doser i år og flere milliarder i 2021. Jeg har push-varsling på alt som handler om vaksine på mobilen, sier Stordalen.

– Når vi nærmer oss sommeren, er det meste over. Da har vi fått tre–fire vaksiner. Jeg har ikke vært like optimistisk som nå siden mars, selv om det vil ta tid før aktiviteten er tilbake. Når jeg snakker om en «bra høst» i 2021, så er det 25-30 prosent under 2019-nivå, understreker han.

– Til nå har vi ikke hatt behov for ekstrakredittene vi skaffet oss i vår, men vi vet at vi vil ha behov for dem i 2021.

Bygger for milliarder

Stordalen tror ikke på noen nye hotellprosjekter i Norden på lang tid, men har selv satt i gang mange prosjekter som ennå ikke er fullført:

– Vi investerer fortsatt milliarder i det nordiske markedet, i prosjekter det ikke er mulig å stoppe.

Han er overbevist om at fritidsreiser vil komme som et skudd så fort tilstrekkelig mange er vaksinert og myndighetene tillater inn- og utreise. Det hindrer ikke en kraftig økning i konkurser i reiselivsnæringen, tror han.

– Vi får ingen konkursbølge før nyttår, men i 2021 vil vi se en konkursbølge vi aldri før har sett i historien, med mindre det skjer noe med ordningene vi har fått for perioden frem til april.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.