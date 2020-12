Østerrike stenger hoteller og restauranter til 6. januar

Myndighetene har også vedtatt at reisende fra land med mer enn 100 smittede per 100.000 innbyggere over de to siste ukene må gå i karantene i fem dager etter ankomst.

Blant Østerrikes naboland i vid forstand er det bare noen få nordiske og sentralasiatiske land som for tiden under denne grensen, viser statistikk fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Norge er foreløpig ikke blant dem.

Østerrikerne selv, enten de er lokale eller dagsturister i eget land, er velkommen ut i bakkene, men det er ventet svært glissent besøk når utlendingene uteblir.

Tungt press

Beslutningen ble kunngjort av statsminister Sebastian Kurz etter flere dagers tungt press fra regjeringene i Tyskland, Frankrike og Italia for å få stengt skistedene i hele EU som et ledd i kampen mot spredning av coronapandemien.

Østerrike tjener store penger på skiturismen og holdt igjen i det lengste.

- Pandemien er ikke over. Viruset er fortsatt blant oss, og smittetallene er stadig svært høye, sa Kurz da han forklarte årsaken til at tiltakene må stå ved lag inntil videre.

Sveits, som ikke er medlem av EU, har gjort det klart at skisesongen går som normalt, men turistnæringen venter at utlendingene for det meste uteblir på grunn av reiserestriksjoner og påbud om karantene i sine hjemland.

Bli hjemme

Den franske regjeringen kunngjorde onsdag at franske statsborgere blir ilagt sju dagers karantene hvis de reiser til franske skisteder i julen. Meningen er å hindre spredning av virus på tvers av regioner og landsdeler i Frankrike.

I Italia har ikke regjeringen foreløpig kunngjort sine grep for julen, men italienske medier venter at det blir portforbud, stengte skianlegg og sterke begrensninger på familiesammenkomster.

EU-kommisjonen advarte medlemslandene onsdag mot å myke opp på restriksjonene og anmodet om felles regelverk og samordnet innsats for å hindre spredning. Kommisjonen unnlot å gripe inn i håndteringen av skisesongen i de store vinterutfartslandene.





