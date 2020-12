Helsvart november for norske hoteller

Beleggstallene er basert på foreløpige novembertall fra Benchmarking Alliance for landets 12 største byer, ifølge Dagens Næringsliv.

For Oslo viser tallene et gjennomsnittsbelegg på kun 14,3 prosent og en losjiinntekt per tilgjengelige rom per natt på kun en drøy hundrelapp. Det er et fall på 86 prosent fra samme måned i fjor. Hotellene i Bergen hadde et belegg på drøye 19 prosent i november.

– Det er absurde tall vi har nå fordi denne krisen er så absurd. Det er en krise vi aldri har sett maken til, sier Christian Lunde i VisitOslo.

Hotellrådgiveren Peter Wiederstrøm ser ingen tegn til lysere tider.

– Det blir snarere verre og verre. Under normale forhold skulle hotellene i disse dager hatt masse julebordstrafikk med høy mat- og drikkeomsetning på toppen. Nesten alt dette er jo borte nå, sier han.

