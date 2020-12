Ny sjef for Hurtigruten Norge

NY SJEF: 21. mars 2021 tiltrer Hedda Felin som ny administrerende direktør for Hurtigruten Norge. Foto: Øivind Haug/Equinor

Hedda Felin kommer fra Equinor og stillingen som leder for konsernsjefens kontor og rådgiver for konsernsjef Anders Opedal og tidligere konsernsjef Eldar Sætre. Før hun tok over som leder av konsernsjefens kontor, ledet hun Equinors olje- og gassvirksomhet på britisk sokkel var og sentral i oppbyggingen av selskapets operasjoner og tilstedeværelse i Storbritannia.

Felin har tidligere vært direktør for sikkerhet og bærekraft for Equinors globale letevirksomhet. Hun har også jobbet som konsulent og prosjektleder innenfor blant annet shipping og olje og gass før hun begynte i Equinor.

Felin blir en del av konsernledelsen i Hurtigruten Group, og skal som resten av konsernledelsen ha sin arbeidsplass i Oslo. Hun vil tiltre sin rolle som administrerende direktør for Hurtigruten Norge 1. mars 2021.

I tillegg til konsernsjef Daniel Skjeldam, består konsernledelsen i Hurtigruten Group av Asta Lassesen (administrerende direktør Hurtigruten Expeditions), Torleif Ernstsen (konserndirektør finans), Ole-Marius Moe-Helgesen (konserndirektør digital, personal og organisasjon), Stine Steffensen Børke (konserndirektør salg og markedsføring), samt Hedda Felin (administrerende direktør Hurtigruten Norge).

Fra 2021 spisser Hurtigruten-gruppen de ulike delene av konsernet. Mens den internasjonale ekspedisjonscruise-satsingen skilles ut i Hurtigruten Expeditions, skal Hurtigruten Norge drive 7 spesialbygde lavutslippsskip i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes – som Hurtigruten har drevet siden starten i 1893.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.