Solia er konkurs

Det viser en melding fra Brønnøysundregistrene, skriver E24.

– Etter at Travelco Nordic ble erklært konkurs 23. oktober i år, var det ikke noe grunnlag for å opprettholde driften hos Solia, sier bostyrer Kristoffer Aasebø, som er tydelig på at konkursen er relatert til koronaviruset.

Solia har de siste årene tapt til sammen 45,7 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

Travelco Nordic har administrert og driftet Solia. I 2017 ble selskapets norske virksomhet flyttet til Danmark, der Travelco hører til. Selskapet har ingen ansatte i Norge.

