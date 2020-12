– Å fly blir billigere enn noensinne

– Når coronaen er over, kommer det til å bli billigere å fly enn noensinne, sier Petter A. Stordalen i et intervju med nyhetsbyrået TT.

– Alle flyene som står på bakken, skal opp i luften, og jeg tror det kommer i gang veldig fort, legger han til.

Uttalelsene kommer i forbindelse med at Stordalen og hotellkonsernet Nordic Choice lanserer nye hotellsatsinger i Sverige, til tross for at coronapandemien går hardt ut over bransjen.

Fire nye hoteller skal åpnes det kommende året, og tilsammen 11 er under oppføring.

– Vi fortsetter å investere, og så sent som i dag pratet jeg med folk som ansettes til ett av disse hotellene, sier Stordalen.

Han estimerer at coronapandemien vil føre til et samlet omsetningsbortfall i 2020 på rundt 6,5 milliarder svenske kroner, og han venter ingen umiddelbar bedring over nyttår:

– Vi regner med et omsetningsfall på rundt 70 prosent for januar og februar, sammenlignet med 2019, som var et normalt år, og cirka 60 prosent i mars, sier Stordalen til det svenske nyhetsbyrået.

Han legger til at vaksineutrulling og myndigheters eventuelle gjenåpning vil påvirke utviklingen, men lover at hotell- og reiselivsbransjen skal gjenreises, og at det Nordic Choice foretar seg, er å forberede seg på dette.

Stordalen sier til TT at det er mange selskaper i bransjen som ikke kommer til å klare seg gjennom coronakrisen, men på spørsmål om Norwegian er blant disse, avstår hotell- og reiselivsinvestoren fra å svare.