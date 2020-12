Nordmenn gjør seg klare til neste års solferier

Onsdag 16. desember åpnet Ving salget av neste års vinterreiser. De siste positive signalene om vaksine har gitt et bestillingsløft for 2021.

Mest populært er reiser til Gran Canaria og Tenerife, men også til Thailand øker etterspørselen.

- Vi ser et tydelig trendbrudd nå, med økt etterspørsel etter reiser. Dette gjelder spesielt for neste års vinterreiser, og allerede nå, etter bare noen dager etter salgsstart, ser vi en økt reiselyst hos kundene våre. Kanariøyene triumferer i topp, men det er gledelig å se at Thailand og Kapp Verde også øker, sier Marie-Anne Zachrisson, Country Manager for Ving Norge.