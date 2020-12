Året 2020 skiller seg ut som tidenes mest dramatiske år for næringslivet, og det er et enormt sprik mellom vinnerne og taperne. Har man vært eksponert mot teknologi og det grønne skiftet, eller jobbet som finansmann eller advokat, har 2020 vært et fantastisk år.

På den andre siden finner man reiseliv. Og den mest kjente aktøren av dem alle heter Petter Stordalen. Han har tilnærmet hele formuen plassert i hotellkjeden Nordic Choice, Hurtigruten og reiselivsoperatøren Ving.

Ifølge tidsskriftet Kapital har nettoformuen hans falt fra 26,4 til 16 milliarder kroner, tilsvarende en nedgang på over 39 prosent.

– Selv om det er ditt eget blod som renner i gatene, må du tenke på hvordan du skal komme tilbake. Det har vi brukt all energi på, sier Petter Stordalen i Finansavisens podcast Julespesial.

Skaffet likviditet

For å skaffe seg nødvendig likviditet for å komme gjennom krisen har Petter Stordalens Strawberry mottatt over 200 millioner kroner i kontantstøtte fra staten. I tillegg har han solgt unna 70 prosent av aksjene i forlaget Strawberry Publishing til Bonnier Books for rundt 250 millioner kroner.

På toppen av det kommer salget av eiendommen til Clarion Hotel Amaranten i Stockholm for 1,5 milliarder kroner. Kjøperen var eiendomsinvestoren NREP.

– Vi selger alltid for billig og kjøper for dyrt. Men vi fikk frigjort en halv milliard kroner, og det var en enkel vurdering som man ikke trenger å ha gått på Harvard for å gjøre. Hvis det tar lenger tid enn vi håper før samfunnet åpnes, er det nødvendig med en buffer, sier Stordalen i podcasten, og fortsetter:

Vi selger alltid for billig og kjøper for dyrt Petter Stordalen

– Den beslutningen er jeg glad for i dag. November og desember ble mye tøffere enn jeg ventet. Og hvis noen ikke tror at januar og februar blir like ille, skal de tenke seg om en gang til. Det blir brutalt.

Tror på comeback

I dag har Stordalen en hotellportefølje på over 200 hoteller, og 24 nye åpnes i løpet av de neste tre årene.

– Mange tror markedet kommer til å endre seg. For oss som har vært med en del år, har det samme skjedd i kriser tidligere. Etter terrorangrepet på World Trade Center i 2001 trodde man ikke at folk ville fly igjen. Så gikk det 24 måneder og flybransjen var tilbake i all-time high, sier Stordalen.

– Nå sier folk at man kommer til å fly mindre, reise mindre, og det kommer ikke til å være konferanser på samme måte som før. Jeg er sikker på at markedet kommer tilbake.

Mer effektive

Stordalen tror at det første markedet som kommer tilbake er ferie og fritid, etterfulgt av de som må reise for å bygge ting.

– Landsmøte på Zoom og Meet fungerer ikke. Alle har lært at for å bygge kultur, inspirere og få til dealer må man møte folk. Forretningsreiser vil ta tid, og det vil bli færre som reiser på dagsturer mellom Oslo og Stavanger, sier han.

– Når befolkningen er vaksinert vil pandemien forsvinne, og etter sommeren er dette historie. Eksperter vi har snakket med, sier at det er svært lite sannsynlig at vi får en tilsvarende situasjon de neste syv til ti årene.

Og i kjent Stordalen-ånd er det fortsatt mye positivitet å spore.

– I enhver krise ligger det mange muligheter. Du får en unik mulighet til å tenke nytt og stable om kortene. Vi hadde tidligere mange divisjoner, og plutselig var siloene borte, og vi var et nytt lag, sier han.

– Vi som selskap kommer til å være mer effektive og tjene de samme pengene på litt lavere volumer i fremtiden.