Ny Fjord Line-sjef

Styret har ansatt Brian Thorsted Hansen (52) som ny konsernsjef etter at forgjengeren Rickard Ternblom gikk på dagen i oktober.

Thorsted Hansen, som begynner i jobben 18. januar, har vært 14 år i rederiet DFDS, der han blant annet har ledet selskapets passasjertrafikk.

NY MANN VED RORET: Danske Brian Thorsted Hansen overtar sjefsjobben i Fjord Line i januar. Foto: Privat

Den nye rederisjefen sier at han vil bruke god tid til å møte de ansatte, samarbeidspartnere og kunder for å få deres innspill. Målet er å sikre at Fjord Line er enda bedre rustet for fremtiden.

Styreleder Peter Følich er godt fornøyd med ansettelsen:

– Vi er svært glade for at Brian Thorsted Hansen har takket ja til denne jobben. Han har lang erfaring fra bransjen, både fra drift og ledelse, sier styrelederen.

– Fjord Line var godt posisjonert før coronakrisen, og vi har stor tillit til at den nye konsernsjefen vil sikre at selskapet kommer sterkt ut av krisen og fortsetter den positive utviklingen, sier Frølich.

Før sommeren iverksatte rederiet flere tiltak med kontantstøtte, refinansiering, intern omstilling og tilførsel av eierkapital.

Effekten ble beregnet til 700 millioner kroner i positiv kontantstrøm for 2020 og skulle sikre driften inneværende år.

Kostnadskutt

Men coronarestriksjonene har vist seg å vare mye lenger enn mange antok, og dermed var det ingen vei utenom nye nedskjæringer.

Samtidig som Ternblom forlot rederiet ble det varslet en ny nedbemanningsrunde med kutt av rundt 140 stillinger.



I dag seiler Fjord Line mellom Kristiansand og Hirtshals, der det er åtte avganger i begge retninger ukentlig, og to ganger i uken på strekningen Stavanger-Hirtshals.

De ordinære daglige seilingene Bergen-Stavanger-Hirtshals, Langesund-Hirtshals og Sandefjord-Strömstad er innstilt inntil videre.