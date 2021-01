Virke og NHO tror på opptur for reiselivet

– Vi er veldig bekymret for en knekk i mars når permitteringsordningen går ut. Vi tror ikke aktiviteten kommer til å ta seg tilstrekkelig opp igjen før tidligst i sommer. Det gjør at mange bedrifter ikke har muligheten til å beholde sine ansatte, samtidig som mange bedrifter ikke vil ha nok midler til å dekke sine lønnsforpliktelser ut oppsigelsesperioden. Det er bekymringsverdig, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv.

ØKT STØTTE: Astrid Bergmål, leder for Virke Reiseliv, hevder det blir avgjørende at regjeringen fortsetter å støtte utsatte bedrifter frem mot sommermånedene. Foto: Virke

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv deler Bergmåls bekymring for første kvartal. Hun trekker spesielt frem bedrifter i kommuner som har inndratt skjenkebevillingen som spesielt sårbare inn mot 2021.

– Mangel på skjenkebevilling har store ringvirkninger for sentrumshandelen og andre tjenestenæringer som er sterkt knyttet til dette markedet. Alt av hjelpemidler som kan bidra til å øke inntektene i denne perioden vil være avgjørende for konkurstallene for hele året, hevder Devold.

– Mitt nyttårsønske er derfor at alle kommunene som har inndratt skjenkebevillingen åpner opp for at bedriftene kan få den tilbake, men gjerne med restriksjoner på åpningstid.

Attraktiv destinasjon

For reiselivet som helhet er NHO-direktøren optimistisk for 2021. Hun tror aktivitetsnivået på innenlandsreiser kan ta seg opp allerede etter påske.

– Det at de aller mest sårbare forhåpentligvis er blitt vaksinert etter første kvartal gjør at flere kommer til å tørre å reise for å besøke besteforeldre og andre i risikogrupper. Det er gode nyheter for norsk reiseliv.

Til tross for optimisme knyttet til økt innenlandsreiser tror også Devold at vi må vente til sommermånedene før utenlandske turister på nytt legger velger å legge ferien til det langstrakte land. Hun tror imidlertid at Norge kan bli en populær destinasjon i 2021.

– Jeg tror Norge er en potensiell attraktiv feriedestinasjon for reiseglade europeere fordi vi har stor plass og et relativt lavt smittetrykk. Det blir derfor viktig å innføre gode markedsføringsmidler i utlandet når verden åpner opp igjen, sier Devold.

Tung periode

2020 har vært et tungt år for den norske reiselivsnæringen. Innreiseforbud og karantenebestemmelser har ført til at utenlandske turister i praksis har forsvunnet siden Norge stengte ned 12. mars. I november anbefalte regjeringen å unngå unødvendig reiser innenlands, hvilket som bidro til å ytterligere dempe etterspørselen etter tjenester i reiselivsnæringen.

–Situasjonen er verre enn noen gang for de fleste reiselivsvirksomheter fordi man har vært gjennom en lang periode med en svært beskjeden omsetning. Egenkapitalen begynner å bli skrapt for veldig mange bedrifter, sier Bergmål, før hun legger til:

– Samtidig har vi tro på at vaksinen vil sørge for at vi igjen kan reise i Norge og Europa i løpet av året som kommer. Det gir håp til en sterkt preget bransje, forteller Bergmål.

Behov for støtteordninger

I september presenterte regjeringen en støttepakke til det norske reiseliv på nærmere 1,5 milliarder kroner. En forverret smittevernsituasjon førte imidlertid til at kompensasjonsordningen ble utvidet til februar og økte til 2,8 milliarder kroner, i tillegg til at enkelte krav til støtte ble lempet. Det opprinnelige kravet om 40 prosent fall i omsetningen for å kunne motta støtte er nå senket til 30 prosent.

– Nå handler det om å komme seg over den siste kneiken og å forberede seg på å starte opp igjen. Derfor er det svært viktig for norsk reiseliv at kompensasjonsordningen og permitteringsordningen forlenges frem til sommermånedene, hevder Bergmål.

I tillegg til de nåværende ordningene har Virke også bedt regjeringen om å sette av én milliard kroner til utvikling og omstilling for den norske reiselivsnæringen, med fokus på restart av reiselivet i 2021.

– Selskapene som har hatt minst aktivitet er også de som ikke klarer å omstille seg fordi de har permittert alt av ansatte. De har heller ikke mulighet til å hente tilbake sine ansatte før aktiviteten tar seg opp igjen, noe som gjør det vanskelig å forberede seg på en ny oppstart. Det blir derfor viktig å få på plass tiltak som bidrar til aktivitet fremover, sier Bergmål, før hun avslutningsvis legger til:

– Bedrifter må ikke bli nødt til å kaste inn håndkleet rett før verden begynner å åpne opp igjen.