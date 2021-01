Fergestans også for DFDS

Regjeringens beslutning om å innføre nye, strenge smitteverntiltak, foreløpig for to uker, førte til at Olav Nils Sundes Color Line forrige mandag besluttet å innstille trafikken med «Color Magic» mellom Oslo og Kiel inntil videre.

Fra før er «Color Fantasy» tatt ut av trafikk på denne ruten.

Også danske DSDS innstiller midlertidig sin rute med bil- og passasjerfergen «Pearl Seaways» på strekningen Oslo-København etter de at den danske regjeringen iverksatte strengere reiserestriksjoner.

Det bekrefter rederierts kommunikasjonsdirektør Nicole Seroff overfor Finansavisen.

Hvis dagens restriksjoner ikke forlenges, blir neste ordinære DSDS-avgang på strekningen mandag 18. januar.

I juni i fjor ble 650 DFDS-ansatte oppsagt. Senere er tallet økt til 800, som tilsvarer cirka 10 prosent av staben i den danske fergekjempen, skriver nettstedet ShippingWatch.

Kraftig nedbemanning

Med unntak av deler av cargo-virksomheten som Color Line driver, er i realiteten alle selskapets inntekter borte som følge av innstilte skip.

Det norske rederiet varslet i forrige uke permitteringer av ytterligere nær 500 ansatte i tillegg til de rundt 1.000 som allered er permittert.

«Permitteringene vil kunne bli opphevet på kort varsel når myndighetene igjen tillater passasjertrafikk mellom Norge, Sverige, Danmark og Tyskland», sa konsernsjef Trond Kleivdal forrige mandag.

I begynnelsen av september i fjor varslet Color Line at det ville bli gjennomført kostnadskutt som betød en permanent reduksjon i antall ansatte både om bord og på land med cirka 300 årsverk.