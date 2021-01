Scandic sier opp over 300 ansatte

Hotellkjeden Scandic sier opp 300 årsverk. I sommer varslet kjeden en nedbemanning på 1.000 årsverk, der 300 årsverk i august ble omgjort til permitteringer. Det er disse som nå blir rammet.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

– Vi står i en alvorlig situasjon som følge av coronapandemien og er nødt til å fortsette den varslede nedbemanningen på områder der vi vurderer at det er varig bortfall av arbeidsoppgaver. Dette er en situasjon vi veldig gjerne skulle vært foruten, men samtidig er det dessverre nødvendig å foreta grep for å trygge arbeidsplasser og sikre en bærekraftig organisasjon for fremtiden, sier HR-direktør i kjeden Elin Ekrol til avisen.

Scandic skal ha iverksatt oppsigelser som berører 300 årsverk og en total nedbemanning på 600 årsverk, hvis naturlige avganger tas med i regnestykket, ifølge DN.

Konserntillitsvalgt Anne Marie Andersen uttaler at de er uenige i avgjørelsen og mener at utvidelsen av permitteringsordningen til 1. juli ville det vært bedre å opprettholdt permitteringene.

Coronapandemien har rammet hotellbransjen hardt, og det er ikke mer enn en drøy uke siden at Comfort Hotel Stavanger ble slått konkurs etter å ha gått med underskudd i flere år.