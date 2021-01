– Dette hadde ikke skjedd om det var null smitte i Oslo

Vegard Berge Uglebakken driver hotell, restauranter og pub i Alta, og håpet i det lengste at lokalsamfunn med lite smitte skulle få begynne å skjenke alkohol igjen, etter to ukers skjenkestopp.

– Dette er helt uforståelig. Syretesten er jo følgende: Hadde dette skjedd om det var ingen smitte i Oslo, men mye andre steder, spør Uglebakken.

Han driver restauranten Stakeriet, den tilknyttede Gabo bar og Skaidi hotell som han kjøpte i vår.

– Vi har kontroll

Det var nok flere som forventet mer differensierte smittetiltak da regjeringen mandag kunne fortelle en skuffet reiselivsbransje at skjenkestoppen varer i minst én uke til, før det gjøres en ny vurdering. Dette til tross for at Folkehelseinstituttet ville fjerne den nasjonale skjenkenekten.

– Her i Alta er det lite smitte og vi har god kontroll. De smitteutbruddene vi har hatt har vi slått hardt ned på, sier Uglebakken.

Alta har så langt hatt 75 coronasmittede.

– Det blir helt feil å drepe de næringene som kan være med å levere. Vi har 50 ansatte og hvis ikke vi kan lønne dem, så må staten gjøre det gjennom NAV. Nå trenger vi all den hjelp vi kan få, sier Uglebakken.

USIKKER ÅPNINGSDATO: Vegard Berge Uglebakken skal snart åpne Skaidi hotell i Alta etter renovering, og håper han får skjenke alkohol. Foto: Anders Horntvedt

Går ikke uten alkohol

Som alle andre i serveringsbransjen gjentar Uglebakken at det er umulig å drive lønnsomt uten alkoholservering.

– Det er 80 prosents margin på drikke, nesten ingenting på mat. Det på alkoholserveringen omsetningen ligger, sier han.

– Kunne dere satt opp prisen mat og alkoholfri drikke, folk har kanskje forståelse for det i krisetid?

– Det er hard konkurranse, det er ikke bare å sette opp prisene, sier Uglebakken.

Nå jobber han for å øke omsetningen på andre måter.

– Det er veldig vanskelig å jobbe med de kortsiktige horisontene. Vi prøver å finne tiltak for å få opp omsetningen, men det er vanskelig. Det er bare lokalmarkedet igjen, alle andre markeder er borte, sukker Uglebakken.

Nærmere konkurs

NHO Reiseliv reagerer også på at man ikke har tatt hensyn til at det store forskjeller i smittesituasjonen fra kommune til kommune.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke fulgte Folkehelseinstituttets anbefaling om å avvikle nasjonal skjenkestopp. Nå er det økt sjanse for konkurser og tapte arbeidsplasser. Vi mener tiltaket er for inngripende der smitten er lav, sier adm. direktør Kristin Krohn Devold.

SKUFFET: Kristin Krohn Devold, adm. direktør i NHO Reiseliv. Foto: NTB

– Vi forventer at skjenkestoppen opphører om én uke og at hver enkelt kommune tilpasser den lokale smitten, fortsetter hun.

– Hvor kritisk er det for bedriftene nå?



– For Oslo-bedriftene er det aller mest kritisk. De har vært uten skjenk siden november. For hver dag som går er det er det ett dytt nærmere konkursen. For resten av landet er urimeligheten større, for de som har lite smitte i kommunen.

– Er det helt umulig å drive lønnsomt uten alkoholservering?

– Ja, for restauranter som serverer på kveldstid ligger marginen på alkoholen. Serverer du kaffe og boller på dagtid, er det noe annet, sier Krohn Devold.