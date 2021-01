Havila Kystruten klar til sommeren

Det Per Sævik-eide selskapet Havila Kystruten har fått nye leveringsdatoer for to av skipene som er under bygging i Tyrkia.

Ut fra disse datoene vil skipene komme i drift fra sommeren av.

I en pressemelding fra selskapet, opplyser salgs- og markedssjef Sakir Erdogan ved det tyrksike Tersan-verftet at de ser for seg levering av skipene rundt månedsskiftet mai/juni.

Etter at de er levert fra verftet, vil det ta noen uker å få dem til Norge og klargjort for drift.

– Men vi understreker at koronapandemien fortsatt pågår og vi må hele tiden forholde oss til hva som skjer med pandemien og restriksjoner fra en rekke land. Leveringstiden er ut fra det vi vet nå, og avhengig av utviklingen i pandemien kan vi måtte justere planene våre, sier Erdogan i pressemeldingen.

Utsatt

De to første skipene Havila Castor og Havila Capella skulle seile fra nyttår, men koronapandemien har gitt verftet i Tyrkia utfordringer.

Dette skyldes restriksjoner fra myndighetene knyttet til blant annet begrensninger i reiseaktivitet og tidvis lockdown. Pandemien påverker også underleverandørene med både forsinket utstyr og færre arbeidere som kan være på verftet.

Adm. direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, beklager forsinkelsene men er glad for at det nå er et konkret tidspunkt å se frem til.

BEKLAGER FORSINKELSENE: Adm. direktør Arild Myrvoll i Havila Kystruten. Foto: HAVILA KYSTRUTEN

- Forsinkelsene hadde vært mer utfordrende i et normalmarked, men koronaen gir også reiserestriksjoner slik at færre kan reise både til Norge og i Norge enn i et vanlig år, sier han i pressemeldingen.

Trenger ikke full kapasitet

Myrvoll sier videre at den seneste utviklingen med det muterte viruset også gir grunn til uro, og ut fra hans ståsted ser det ikke ut til at det trengs full kapasitet på kystruten mellom Bergen og Kirkenes de kommende månedene.

Interessen for skipene har imidlertid vært god.

- Det har vært svært god interesse fra reisebyrå og agenter for de nye skipene våre, og vi er naturlig nok spente på om folk får reise og hva sommeren vil bringe, sier Myrvoll.