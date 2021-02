Tre siktet for utroskap etter at hotellkonsern gikk konkurs

Det store norske selskapet Maribel overtok i 2018 driften av rundt 50 hoteller under merkenavnene First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott. Konsernet ble slått konkurs i sommer, etter at det økonomiske uføret konsernet var i, ble forverret da koronakrisen rammet, ifølge Dagens Næringsliv.