OMDØMMETAP: Konsernsjef Daniel Skjeldam og Hurtigruten led et betydelig omdømmetap på grunn av sin håndtering av det store covid-19-utbruddet ombord i «Roald Amundsen» i fjor sommer, der 71 ansatte og passasjerer ble rammet. Hendelsen satte en stopper for forsøket på å drive ekspedisjonscruisevirksomheten videre under pandemien. Foto: NTB