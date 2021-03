Da pandemien kom for fullt for ett år siden stoppet all cruisereising opp, og skipene har stått stille i mange måneder. Etter flere emisjoner blant cruiseselskapene og økt giring, har aksjekursene begynt å nærme seg gamle nivåer.

Før pandemien ble Royal Caribbean Group omsatt for 135,1 dollar, mens den fredag stengte på 90,3 dollar. På sitt laveste forrige mars stengte aksjen på 23,8 dollar.

Cruiseselskapet Norwegian Cruise Line sa torsdag at etterspørselen var på vei opp. Analytiker Patrick Scholes i Truist ble mer optimistisk etter bevis om at etterspørselen er på vei opp igjen, men anbefaler likevel ikke kjøp ennå.

«Det er tydelig at det er en oppgang i etterspørselen, spesielt fra erfarne cruisere og de som fikk avlyst cruisereisene (langt mindre for nye cruisekunder), og spesielt for eldre på luksus- og premium-cruise», skriver Scholes i en oppdatering ifølge Marketwatch.

Analytikeren oppjusterte kursmålet på Royal Caribean-aksjen fra 48 til 68 dollar, mens Norwegian Cruise Line ble oppjustert fra 20 til 25 dollar og Carnival-aksjen ble oppjustert fra 14 til 16 dollar. Aksjene stengte på henholdsvis 90,3 dollar, 30,7 dollar og 28,5 dollar.