To år til med pandeminedtur for cruisebransjen

Carnivals konsernsjef Arnold Donald sier han venter at det blir minst to år til før cruisebransjen kommer tilbake til nivåene som var før pandemien.

Donald sier til Financial Times at hele flåten kan kaste loss innen året er omme, men siden selskapet har pensjonert 19 av 117 skip under pandemien, vil det ta lengre tid for inntektene å komme tilbake til gamle høyder.

Cruisesjefen er likevel usikker på om hele flåten vil være tilbake i drift i løpet av året.

– Det avhenger av mange variabler, fordi hver destinasjon kommer til å ha sitt eget komfortnivå og reguleringer, sier Donald.



Kan kreve vaksinering

Selskapet opplevde flere virusutbrudd på cruiseskipene sine i fjor, og Carnival-toppen tror at bransjen må jobbe enda hardere for å tiltrekke seg kunder som aldri har vært på et cruise før.

I løpet av det seneste året har Carnival samlet inn 23,5 milliarder dollar i gjeld og egenkapital, for å finansiere de månedlige utgiftene på 600 millioner dollar i måneden. Donald utelukker ikke at selskapet vil hente inn enda mer, men sier at de uansett vil klare seg til 2022, skriver Financial Times.

I forrige uke kunngjorde Storbritannia at cruise kan gjenoppta driften fra 17. mai, mens det i USA, som er det største markedet, fortsatt er uvisst. Det kan også bli aktuelt med obligatorisk vaksinering på enkelte reiser for eldre passasjerer, men Carnival har ikke tatt stilling til om de vil kreve vaksinering på samtlige turer.