Fortsetter med fem skip Bergen-Kirkenes

En tilleggsavtale med staten har gitt Hurtigruten økt aktivitet og anløp i ruten mellom Bergen og Kirkenes annenhver dag i første kvartal. Denne avtalen forlenges nå ut juni måned.

Adm. direktør Hedda Felin er fornøyd med at Hurtigruten Norge og Samferdselsdepartementet er blitt enige om en forlengelse.

– Samtidig taper vi betydelige summer på driften langs kysten. Som følge av omfattende reiserestriksjoner er det bare et fåtall gjester ombord , sier Felin.

– Men gods- og lokaltrafikken er viktige tjenester selv om det er fritidsreisende som gjør at vi kan skape lønnsomhet, sier hun.

Forsinkede nybygg

Avtaleforlengelsen for nye tre måneder betyr at de 34 havnene langs ruten fortsatt vil få anløp. Hurtigruten Norge har fem av sine syv skip i avtalen med staten i drift, mens ingen av de fire skipene fra Havila Kystruten er satt i trafikk. Disse er ennå ikke ferdigstilt på det tyrkiske verftet som fikk byggeoppdraget.

I henhold til avtalen med staten skulle Havila Kystruten, som eies av Per Sævik-familien i Fosnavåg, samseile med Hurtigruten i sambandet fra 1. januar i år. Selskapet selger nå billetter til de første turene i juli.

Selv om Hurtigruten har slitt etter at reiselivet er blitt hardt rammet av coronapandemien ser konsernsjef Daniel Skjeldam positivt på fremtiden.

Han tror selskapet har noen tøffe måneder foran seg, men at det er lys i enden av tunnelen.

– Pandemien er forbigående. Det vil bli bedre utover i 2021. Tallene våre viser at etter et år i lock-down er folk ekstremt klare for å reise igjen. Vi vil trappe opp aktiviteten så snart det er blir mulig og er trygt, sier Skjeldam.