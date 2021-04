Kviknes Hotel i Balestrand ved Sognefjorden endte 2020 med en halvering i omsetningen, og et underskudd på én million kroner. Ikke siden 2011 har hotellet endt året med rød bunnlinje.

Selv om hotellet sto i hardt vær i fjor, gikk det bedre enn forventet. Og i motsetning til andre reiselivsaktører er ikke hotelldirektør Sigurd Kvikne bekymret for å måtte stenge ned med det første.

– Til tross for at vi gikk med et underskudd på én million så klarte vi å styrke egenkapitalen. Så vi er kommet ut av det med begge beinene på jorden og er godt fornøyd med resultatet – tatt pandemien i betraktning, sier Kvikne.

4 MILLIONER: Kviknes Hotel klarte å styrke egenkapitalen med 4 millioner til tross for underskudd, her adm. direktør Sigurd Kvikne. Foto: Kviknes Hotel





Han trekker videre frem at hotellet hadde en høy omsetning pr. gjest:



– Vi endte året med rundt 25 millioner kroner i omsetning fordelt på rundt 12.500 gjester. Man trodde jo det skulle bli mye verre da pandemien inntraff i fjor.

Kvikne er fjerdegenerasjons hotelldirektør på Kviknes Hotel, som har vært eid av familien siden 1877.

Fra selskapets årsrapport fremkommer det at hotellet fikk 1,8 millioner kroner i statlig støtte som følge av pandemien. Det ble også innvilget et statsgarantert lån med låneramme på 12 millioner kroner.

Trykk i fellesferien

Hotelldirektøren ser ikke noe lysere på inneværende år, og forventer samme utvikling som i fjor. Han påpeker derimot at det ble svært stor pågang i fellesferien – som følge av at det primært var nordmenn som reiste.

– Sommeren 2021 blir nok i stor grad lik som fjorårets sommersesong. Vi tror ikke på noe utenlandstrafikk til Norge denne sommeren. Så det er den norske trafikken vi må lene oss mot. sier Kvikne og fortsetter:

– Vi hadde en knallgod fellesferie i fjor. Juli var veldig travelt, men det var egentlig kun den måneden. Det gjorde at det var vanskelig for gjester å skaffe overnatting i juli. Så vi håper at flere har tatt det i betraktning for årets sommer.

Kviknes Hotel (Mill. Kr.) 2020 2019 Driftsinntekter 24,5 49,4 Driftsresultat 0,2 2,3 Resultat før skatt -1,3 0,5 Årsresultat -1 0,3

Ikke rammet av nye tiltak



Tirsdag ettermiddag kom regjeringen med nye coronatiltak som førte til at de fleste serveringssteder og hoteller må stenge helt ned gjennom påsken.



«Påsken er den absolutt viktigste sesongen for mange, og nå mister man den for andre året på rad. Mange har fått veldig mange avbestillinger nå. Det er helt katastrofe», sa adm. direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold i onsdagens avis.

Kvikne trekker frem at de nye tiltakene ikke i stor grad har rammet dem, ettersom at majoriteten av inntektene kommer i sommersesongen.

– Vi som er veldig sesongbasert er ikke blitt så hardt rammet av de nye tiltakene. Som regel er vi stengt på denne tiden av året, sier han.

– For vår del håper vi Norge åpner opp igjen innen mai, slik at Nordmenn kan reise rundt i landet, legger han til.