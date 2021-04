Hurtigruten tar gevinst på Svalbard

Porteføljen er på 40.000 kvadratmeter og inkluderer tre hoteller med 290 rom, kontorer, 40 leiligheter og to store butikklokaler.

Transaksjonen beløper seg til 690 millioner kroner, der 105 millioner er avhengig av Hurtigruten Svalbards salgsresultater.

Avtalen ventes gjennomført i løpet av andre kvartal og vil ha en netto likviditetseffekt på cirka 47 millioner euro, tilsvarende drøye 470 millioner kroner.

Langsiktig leieavtale

Datterselskapet Hurtigruten Svalbard inngår en 30-årig operasjonell leieavtale for eiendomsporteføljen. Den underbygger ifølge en børsmelding Hurtigruten Groups langsiktige og strategiske satsning på en landbasert Svalbard-virksomhet.

Selskapet skal fortsette å utvikle Svalbard som en destinasjon for reiser i Arktis.

Gjennom Hurtigruten Svalbard driver Hurtigruten hotellene Radisson Blu Polar Hotel, Funken Logde og Coal Miners' Cabins.

Selskapet driver også kulturkafeen Rabalder, sportsbutikken Longyear78 Outdoor & Expeditions og handels- og verkstedbedriften Ingeniør G. Paulsen.

– Næringseiendom er et satsingsområde for oss, og vi har lenge ønsket å kjøpe Hurtigruten Groups bygningsportefølje på Svalbard, sier Store Norske-sjefen Jan Morten Ertsaas.

– Dette er en spennende og kommersiell investering som passer godt inn i vår eksisterende virksomhet, og vi ser frem til å utvikle Svalbard som reiselivsdestinasjon sammen med Hurtigruten i årene som kommer, sier Ertsaas.

– Stor interesse

– Det har over tid vært stor interesse for eiendommene våre på Svalbard fra flere seriøse aktører. Svalbard er en nøkkeldestinasjon for oss, og vi har et evighetsperspektiv på satsingen vår. Derfor har det vært viktig for oss å finne en perfekt partner som kan være med på den langsiktige utviklingen av reiselivet og Svalbard-samfunnet. Det fant vi med Store Norske, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group.

Transaksjonen forutsetter at Store Norskes eier, Nærings- og fiskeridepartementet, bidrar med finansiering på kommersielle vilkår.

Store Norske driver i tillegg til gruvedrift innenfor områdene energi, logistikk og eiendom. Selskapet eier og utvikler både boliger og næringseiendom, og er med rundt 400 boliger den største boligeiendomsforvalteren i Longyearbyen.

Ved forrige årsskifte var bygningsmassen Hurtigruten eier på Svalbard bokført til 233 millioner kroner. Opprinnelig kostpris er nær 300 millioner. Samtidig hadde Hurtigruten Svalbard en samlet gjeld til kredittinstitusjoner på 112 millioner.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.