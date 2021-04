Nesten halvannen millioner turistjobber borte i Thailand

Thailand har mistet rundt 1,45 millioner turistjobber under pandemien, sier en privat turistgruppering mandag.

Bare i første kvartal i år skal det ha forsvunnet 400.000 arbeidsplasser knyttet opp til turisme i Thailand. Samtidig forbereder landet seg for å åpne opp for turisme igjen for å redde sektoren, melder Reuters.

Turisme er en viktig faktor for Thailands økonomi, og utgjør vanligvis rundt 11-12 prosent av BNP. Til vanlig jobber 4,5 millioner i turistjobber, av en arbeidsstyrke på 38 millioner mennesker.

3 millioner turister

Nå håper landets turistnæringer å få besøk av 3 millioner turister fra utlandet i år, ved å la karantenekravet forsvinne for turister som er vaksinert mot coronaviruset, og bare la dem besøke visse områder. Etter planen skal vaksinerte turister få besøke Phuket – uten karantene – fra juli, mens Pattaya, Koh Samui, Chiang Mai, Phang Nga og Krabi skal være tilgjengelig fra oktober.

Ifølge Reuters er anslaget om 3 millioner turister i tråd med sentralbankens anslag, men langt unna de 6,5 millionene besøkende som turistmyndighetene hadde anslått.

– Myndighetenes mål vil definitivt ikke bli oppfylt. Men hvis Bangkok er inkludert i gjenåpningen, er det mulig å ha 6 millioner mennesker, sier Vichit Prakobgoson, visepresident for Tourism Council of Thailand, som representerer de fleste turistindustrioperatører i landet.

I fjor var det bare 6,7 millioner turister som besøkte landet, ned fra nesten 40 millioner i 2019.