Virke Reiseliv: – Gode nyheter for sommeren!

– Basert på regjeringens prognoser tyder mye nå på at vi kan reise på ferie både i Norge og til utlandet i skoleferien. Når det er sagt, hadde vi ønsket oss konkrete datoer. Det fremstår litt underlig at regjeringen ikke vil sette en dato når de samtidig kan si at trinn to kommer i siste del av mai, og trinn tre kommer tre uker etter. At folk skal måtte regne seg fram til dette selv er unødvendig, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv etter at regjeringen la fram sin gjenåpningsplan.

Hun synes det er positivt at regjeringen nå jobber med å lage et coronasertifikat, som viser at man har vaksinert seg eller hatt covid-19.

– Vi ser samtidig at det er behov for en mer detaljert plan på bransjenivå for å få på plass rammer som gjør at alt ligger til rette for at man kan komme raskt i gang når Europa åpnes opp. Vi vil ta kontakt med regjeringen om dette innen kort tid, sier Bergmål.

De ønsker også egne smittevernråd for regioner i land i Europa, ikke bare for landene som helhet.

– Ta for eksempel Tyskland, som er et svært viktig marked for Norge. Dersom vi fortsetter å gjøre vurderinger på landnivå, risikerer vi at alle gjester fra Tyskland må avlyse norgesferien sin om det kommer et utbrudd i en del av landet. Det er ikke hensiktsmessig og vil få store konsekvenser for hoteller og opplevelsesbedrifter landet over.

– Det betyr også at nordmenn som har bestilt en reise til Spania, vil måtte avlyse turen til Mallorca om det kommer et utbrudd i Madrid. Det er det ingen grunn til, sier Bergmål.