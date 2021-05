Hotellselskapet Hospitality Invest vurderer salg av hoteller til Pinoneer Hotel Properties, ifølge en børsmelding torsdag morgen.

Hotellene det er snakk om er Brennemoen Hotel Eiendom AS, som eier Scandic Brennemoen Hotel; Guard Hotell AS og Guard Hotell II AS, som eier Park Inn ved Radisson Airport Hotel; Strand Hotel Borgholm Fastighets AB, som eier Strand Hotel Borgholm; samt Köping Hotellfastighet AB, som eier Best Western Hotel Scheele.

Kontrakten ved salget av de fire selskapene er ventet å ha en verdi på om lag 570 millioner kroner, opplyses det.