De fullvaksinerte hamstrer flybilletter

Nordmenns konsum av reisetjenester har vært på lavt nivå det meste av det siste året.

I fjor sommer ble mye av det planlagte utenlandskonsumet brukt til «staycation» i Norge. Mot slutten av februar i år kom en ny topp i reiserelaterte utgifter, viser DNBs kortdata.

– Dette var særlig til hoteller og andre overnattinger i forbindelse med vinterferien, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB.

Vaksineeffekt: Men Ine Oftedahls tall tyder ikke på like stort rush når yngre grupper er ferdigvaksinert. Foto: DNB

– Vi så ikke en tilsvarende økning i kjøp av flybilletter, ettersom dette i stor grad var norgesferie.

Hopp i april

Den siste måneden har det imidlertid kommet et klart hopp i kjøp av flybilletter, og nesten hele økningen kommer i aldersgruppen 60-79 år.

– Vår hypotese er jo at dette skyldes at disse snart er fullvaksinerte, og dermed føler det er trygt å reise igjen, sier Oftedahl.

– Når også andre aldersgrupper nærmer seg fullvaksinert, får vi se om denne hypotesen traff. Vi har fulgt med på dette konsumet i godt over ett år nå, og dette er første gang vi ser en så klar økning knyttet til en bestemt aldersgruppe. Vi snakker i praksis om en fordobling av kjøpene av flybilletter blant de eldste.

Spredning blant yngre

Men det er ikke gitt at yngre aldersgrupper vil slippe alt de har i hendene og sette seg på flyet i samme grad som de eldste.

– Våre kundeundersøkelser viser at de eldste vil prioritere flyreiser og ferier svært høyt når det blir mulig igjen. I de litt yngre aldersgruppene er ønskene litt mer jevnt fordelt over hele spekteret, sier hun.

Det betyr at 30-, 40- og 50-åringer varsler at de blant annet vil øke konsumet av opplevelser og aktiviteter også utenom feriereiser.

– Men vi regner jo med at det blir klart mer kjøp av ferier også.

Fordobling fra i fjor

Fordi antallet aktører er så lavt innen luftfart, kan DNB ikke gi ut nivådata for kjøp av flybilletter. Samletall for alt reiserelatert konsum viser imidlertid at de eldste nå er nesten på nivå med 30-, 40- og 50-åringene i reisekonsum, og det til tross for at de litt yngre aldersgruppene gjerne også betaler feriene til sine barn.

DNBs tall viser dessuten at beløpene brukt på kjøp av reiser er fordoblet fra april 2020 til april i år.