Supporterklubben har tapt millioninntekter

Hvert eneste år selger Manchester Uniteds supporterklubb i Norge rundt 10.000 billetter til medlemmer som vil oppleve laget i deres hjerte spille hjemme på Old Trafford, også kjent som «Drømmenes teater».

Men å lese fjorårsregnskapet til Manchester United Supporters Club Scandinavia Travel er alt annet enn en drøm, snarere et mareritt.

– 8. mars i fjor var sist gang vi sendte supportere på kamp. Da slo vi Manchester City 2-0 hjemme og alle var strålende fornøyde, sier Jørgen Ragnes.

Han er daglig leder i reisebyrået som supporterklubben eier.

Jørgen Rangnes er daglig leder i Manchester United Supporters Club Scandinavia Travel, et reisebyrå som kun selger reiser til fotballklubbens hjemmekamper i England. Bildet er tatt under finalen i Europe League i Stockholm i 2017, da Manchester United slo Ajax 2-0. Foto: Privat

Millioner ble tilbakebetalt

Noen dager etter at Ragnes kom hjem fra England, innkalte statsminister Erna Solberg til pressekonferanse. Norge og etter hvert andre europeiske land ble stengt ned.

Samtidig som stadig flere ble smittet av coronaviruset og dødstallene steg, lukket butikker dørene, utelivsbransjen stengte kranene, fly ble parkert på bakken, hotellgjester sjekket ut for siste gang på lang tid og idrettsarrangementer og konserter ble avlyst.

– Manchester United hadde fire hjemmekamper igjen og vi hadde solgt 2.000 billetter, pluss flyreiser, hotellrom, transport til og fra kampen og omvisninger for fansen. Alt måtte kanselleres og vi tapte millioner i inntekter, sier Ragnes.

Tallenes tale er klare. Reisebyrået til supporterklubben har aldri tapt en krone siden det så dagens lys i 2012. Overskudd før skatt har i snitt ligget godt over millionen og noen år over to millioner kroner.

Man. United Supporters Club Scandinavia Travel (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 5,8 23,9 Driftsresultat -0,5 0,5 Resultat før skatt 0,6 0,5 Årsresultat -0,4 0,4 (Red. anm. 940.000 kr. av 2020-inntekten er utbetalt coronastøtte fra staten)

Første tap noen gang

I fjor ble det røde tall i bøkene. Inntektene falt med 19 millioner kroner fra året før og endte på 4,9 millioner. Takket være coronastøtte fra staten på nesten én million kroner, ble ikke resultat før skatt verre enn 571.000 kroner i minus.

Men så langt i 2021 har ikke reisebyrået hatt noen inntekter. Terminlisten for neste sesong er klar i juni.

– Dette året kommer også til å bli knalltøft økonomisk, selv om vi skulle kunne starte opp igjen til den første hjemmekampen i august.

– Altså tøffere enn i fjor?