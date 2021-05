Rakettaksje opp 78 prosent på halvannen uke etter gode testresultater

Virgin Galactics vellykkede testflytur til kanten av verdensrommet lørdag har sendt aksjen rett opp de siste dagene.

Flyturen tok med seg to piloter opp til 89 kilometers høyde, ifølge en oppdatering fra selskapet. Det gjør det mulig for opplevelsesselskapet å ta med seg betalende kunder i løpet av neste år.

Grensen mellom der jordens atmosfære slutter og verdensrommet begynner er ansett å være rundt 80 kilometer.

Aksjen skjøt opp 20 prosent midt på dagen mandag og handles nå til 26,89 dollar pr. aksje. Aksjen har dermed steget 78,1 prosent fra bunnen tidligere i mai på 15,10 dollar, men er fremdeles langt under toppen på 59,41 dollar i februar.

Pete Skibitski, analytiker i Alembic Global Advisors, har oppgradert aksjen til kjøp fra tidligere hold.

«Vi tror flyvningen vil holde testingen som planlagt med ytterligere tre tester før betalende kunder kan starte å fly tidlig i 2022», skriver han i et notat.

Bank of America-analytiker Ron Epstein nedjusterte kursmålet fra 50 dollar til 41 dollar pr. aksje mandag, men opprettholder kjøpsanbefalingen.

– Det er et pre-inntekt-selskap i et gryende marked, og det vil være en av de første spillerne. Du må vite at det vil bli voldsomt volatilt, sier Epstein.

Aksjen har falt tungt av flere grunner. Hovedsakelig på grunn av forsinkelser i forbindelse med testing av flyene, men også fordi styreleder Chamath Palihapitiya dumpet hele sin eksponering mot selskapet på 200 millioner dollar – 1,7 milliarder kroner – i mars.

Richard Branson eier fremdeles 56,8 millioner aksjer, 24 prosent av selskapet, men også han har solgt aksjer i selskapet tidligere i april. Den gang solgte 5,6 millioner aksjer.

Branson har imidlertid full tillit til selskapet og har sagt at han personlig vil bli med på en av testturene før kunder får kjøpe plass.