Sterk booking i Hurtigruten

Hurtigruten opplever et sterkt momentum i bookingen av reiser i 2022, går det frem av en oppdatering torsdag.

2022-bookingen ligger pr. 25. mai 45 prosent høyere enn det 2020-bookingen gjorde på samme tid for to år siden, basert på samme kapasitet. Dette viser «en sterk, underliggende etterspørsel etter fremtidige seilinger».

Selskapet skriver også at det underliggende momentumet i bookingen forbedres på tvers av alle markeder og segmenter.

Dobling siste 30 dager

Pr. 25. mai er det bestilt reiser for 186 millioner euro i 2022, tilsvarende nærmere 1,9 milliarder kroner. Dette fordeler seg med 64,7 millioner euro i første kvartal, 50,9 millioner euro i andre kvartal, 51,7 millioner euro i tredje kvartal og 18,7 millioner euro i fjerde kvartal.

De siste 30 dagene er det bestilt nye cruisereiser i 2022 for 36,6 millioner euro, opp fra 26,2 millioner euro i tilsvarende periode i fjor. Sammenlignet med forhåndssalget for 2020 på samme tid i 2019 er økningen hele 101 prosent. Justert for re-booking er veksten i ny booking 34 prosent i forhold til samme periode i 2019.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.